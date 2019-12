Regierung verbietet Hypothekendarlehen für Kauf von besonders teuren Wohnungen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat Hypothekendarlehen für den Kauf von besonders teuren Wohnungen verboten.Mit dieser Maßnahme soll dem Anstieg der Wohnungspreise in den sogenannten Spekulationszonen entgegengewirkt werden.Finanzminister Hong Nam-ki, Landministerin Kim Hyun-mee und andere zuständige Beamte beschlossen am Montag drastische Maßnahmen zum Immobilienmarkt, die bereits heute in Kraft treten.Wer Immobilien im Wert von über 1,5 Milliarden Dollar oder 1,28 Millionen Dollar in Seoul kaufen will, darf kein Hypothekendarlehen mehr erhalten. In Seoul sind alle 25 Bezirke Sonderspekulationszonen.Die strengeren Regulierungen gelten auch in den Städten Gwacheon und Sejong, wo die Wohnungspreise zuletzt ebenfalls stark gestiegen waren.Der Beleihungsauslauf, der Quotient aus dem Darlehensbetrag und dem Beleihungswert einer Kreditsicherheit, für Wohnungen im Wert von über 900 Millionen Won in den Spekulationsgebieten wird von 40 auf 20 Prozent gesenkt.Minister Hong sagte, mit den Maßnahmen sei die Hoffnung verknüpft, den Immobilienmarkt in einen echten nachfragegesteuerten Markt zu verwandeln.Die Wohnungspreise in der Hauptstadt waren als Folge von Antispekulationsmaßnahmen im September 2018 32 Wochen in Folge gesunken. Ab Anfang Juli zogen die Preise jedoch 24 Wochen lang wieder an.