Außenminister Asiens und Europas fordern von Nordkorea Einhaltung von Versprechen der Denuklearisierung

Die Außenminister der Mitgliedsländer des ASEM (Asien-Europa-Treffen) haben Nordkorea aufgefordert, sein Versprechen der vollständigen Denuklearisierung einzuhalten.Eine entsprechende Vorsitzendenerklärung nahmen 53 asiatische und europäische Minister und Beamte im Ministerrang beim ASEM-Außenministertreffen am Sonntag und Montag (Ortszeit) in Madrid an.Darin heißt es, die Minister hätten betont, dass eine vollständige Denuklearisierung und die Schaffung eines dauerhaften Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel für Frieden und Stabilität in der Welt unerlässlich seien. Sie hätten ihre Unterstützung für eine friedliche, diplomatische und politische Lösung für die Situation auf der koreanischen Halbinsel zum Ausdruck gebracht.Die Minister hätten Nordkorea aufgefordert, seine Atomwaffen und ballistischen Raketenprogramme auf vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Weise abzuschaffen, um seine Zusage für eine vollständige Denuklearisierung umzusetzen. Sie hätten ihre Unterstützung für eine vollständige Umsetzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats hierfür bekräftigt, hieß es weiter.Südkorea wurde bei dem Treffen von Außenministerin Kang Kyung-wha vertreten.