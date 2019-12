Südkoreas Handelsvolumen erreicht erneut eine Billion Dollar

Photo : YONHAP News

Südkoreas Handelsvolumen hat dieses Jahr erneut eine Billion Dollar übertroffen.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass nach vorläufigen Schätzungen mit Stand von Montagnachmittag die Eine-Billion-Dollar-Schwelle übertroffen worden sei.Damit wurde die Marke seit 2017 das dritte Jahr in Folge erreicht. Südkorea hatte 2011 erstmals beim Handelsvolumen eine Billion Dollar übertroffen und konnte diesen Erfolg das vierte Jahr in Folge verbuchen. 2015 und 2016 wurde dieses Ziel aber verfehlt.Das diesjährige Ergebnis ist insofern bemerkenswert, als ungünstige Bedingungen wie der Handelsstreit zwischen den USA und China und Japans Exportrestriktionen vorherrschten.Laut einem Regierungsbeamten hatten lediglich zehn Länder weltweit einmal ein Handelsvolumen von mehr als einer Billion Dollar verbucht und nur neun Länder das dritte Jahr in Folge. Südkorea werde beim Handelsvolumen dieses Jahr voraussichtlich das siebte Jahr in Folge auf Platz neun rangieren.