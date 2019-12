Filmkritiker-Vereinigung in San Francisco vergibt drei Auszeichnungen an „Parasite“

Photo : YONHAP News

„Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho ist in den USA mit weiteren Preisen ausgezeichnet worden.Die Filmkritiker-Vereinigung San Francisco Bay Area Film Critics Circle (SFBAFCC) teilte am Montag (Ortszeit) mit, Bong als Gewinner des Regiepreises der jährlichen Awards gekürt zu haben.„Parasite“ gewann zudem den Preis für das beste Originaldrehbuch und den für den besten fremdsprachigen Film. Der Film war auch in der Kategorie bester Film nominiert, der Sieg ging jedoch an „Once upon a Time in Hollywood“.Erst am Sonntag war der koreanische Streifen bei den Chicago Film Critics Association Awards mit vier Preisen bedacht worden, darunter für den besten Film und die beste Regie.