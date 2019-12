US-Präsident Trump: USA beobachten Nordkorea aufmerksam

Photo : YONHAP News

Die USA beobachten Nordkorea laut US-Präsident Donald Trump aufmerksam.Er wäre enttäuscht, sollte in Nordkorea etwas in Arbeit sein, habe der US-Präsident laut der Nachrichtenagentur Reuters bei einem Treffen mit Gouverneuren im Weißen Haus gesagt.Sollte dies der Fall sein, würden die USA sich darum kümmern. Die USA würden Nordkorea sehr aufmerksam beobachten.Nordkorea hatte vor kurzem bekannt gegeben, erfolgreich zwei wichtige Tests auf seinem Satellitenstartgelände Sohae durchgeführt zu haben. Auch sprach Pjöngjang wiederholt von einer Frist am Jahresende, bis zu der die USA Zeit hätten, ihre Haltung zu ändern.Zurzeit besucht der US-amerikanische Chefunterhändler für Atomgespräche mit Nordkorea, Stephen Biegun, Seoul. Am Montag bot er Nordkorea Gespräche an, während er auf der koreanischen Halbinsel sei.