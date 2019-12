Kim Jong-un besucht zum Todestag seines Vaters dessen Mausoleum

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zum achten Todestag seines Vaters Kim Jong-il den Kumsusan-Palast der Sonne besucht.Dort sind die Leichname seines Großvaters und Staatsgründers Kim Il-sung und seines Vaters aufgebahrt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass Kim zusammen mit führenden Funktionären der Arbeiterpartei den Kumsusan-Palast in Pjöngjang aufgesucht habe. Er habe den Statuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il Respekt erwiesen.Kim wurde von Mitgliedern des Politbüros des Zentralkomitees der Partei begleitet, darunter Choe Ryong-hae, Pak Pong-ju und Kim Jae-ryong.Die Begleiter hätten ihren Entschluss gefestigt, der Führung des höchsten Führers für eine Ära der Neubelebung und des Wohlstands aus eigener Kraft treu zu folgen und ihre Verantwortung und Pflicht im Kampf für die Vervollständigung der Großtat der Juche-Revolution zu erfüllen, hieß es.Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf einen neuen Weg, mit dem Nordkorea in Bezug auf die Verhandlungen mit den USA drohte. Kim sandte jedoch keine Botschaft im Zusammenhang mit den Beziehungen zu den USA aus.