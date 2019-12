Südkorea will Reishilfe für Nordkorea auch nächstes Jahr anstreben

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will die dieses Jahr nicht zustande gekommene Reishilfe für Nordkorea nächstes Jahr erneut anstreben.Mehreren Regierungsbeamten zufolge beschloss die Regierung, das Projekt für die Lieferung von 50.000 Tonnen Reis über das Welternährungsprogramm (WFP) an Nordkorea im kommenden Jahr fortzusetzen.Südkorea hatte im Juni mit Rücksicht auf die Ernährungslage in Nordkorea beschlossen, 50.000 Tonnen Reis an den Nachbarn zu liefern. Die Regierung hatte dafür Ausgaben in Höhe von 27 Milliarden Won (23 Millionen Dollar) für den Reiskauf und 11,77 Millionen Dollar für Transport, Verteilung und Überwachung in Nordkorea verabschiedet.Nordkorea hatte sich jedoch im Juli geweigert, Reis anzunehmen, und dies mit US-südkoreanischen Militärübungen begründet.Innerhalb der Regierung habe die Stimmung vorgeherrscht, dass das Projekt aufgegeben werden sollte. Die Regierung habe sich jedoch gemäß ihrem bisherigen Prinzip und unter Berücksichtigung einer möglichen Positionsänderung Nordkoreas doch noch für eine Verlängerung des Projekts entschieden, hieß es. Seoul vertritt den Grundsatz, die humanitäre Hilfe unabhängig von der politischen Situation fortzusetzen.