Verschuldung pro Haushalt steigt auf 79 Millionen Won

Photo : YONHAP News

Die Verschuldung pro Haushalt in Südkorea hat dieses Jahr fast 80 Millionen Won erreicht.Nach Angaben des Statistikamtes betrug das Vermögen pro Haushalt mit Stand von März 431,9 Millionen Won (370.600 Dollar).Die Schulden beliefen sich auf 79,1 Millionen Won (knapp 67.900 Dollar). Das sind 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr.Die durchschnittlichen Jahreseinkünfte wuchsen währenddessen lediglich um 2,1 Prozent auf 58,28 Millionen Won (50.000 Dollar).Der größere Anstieg der Verschuldung als des Einkommens wird vor allem auf die Immobilien zurückgeführt. Bei den Menschen in ihren Vierzigern, die für einen großen Anteil an den Immobilienkäufen verantwortlich zeichneten, nahmen die Schulden um 5,7 Prozent auf knapp 107 Millionen Won (91.750 Dollar) zu.