Seoul eröffnet Eislaufplatz auf Insel im Fluss Han

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul eröffnet einen Eislaufplatz auf der künstlichen Insel Nodeul im Fluss Han.Der Eislaufplatz im Freien werde vom 21. Dezember bis 16. Februar betrieben, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.Der 1.500 Quadratmeter große Platz wird täglich von 10 bis 21.30 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt kostet 1.000 Won für eine Stunde einschließlich der Leihgebühr für ein Paar Schlittschuhe.Der Eislaufplatz bleibt an Tagen geschlossen, an denen hohe Feinstaubwerte gemessen werden.Die Eröffnungsfeier findet am Samstagnachmittag statt, bis 20 Uhr am Eröffnungstag ist der Eintritt kostenlos.