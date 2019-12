Außenministerin Kang betont beim ASEM-Außenministertreffen Nützlichkeit von Multilateralismus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Außenministerin Kang Kyung-wha hat beim 14. ASEM-Außenministertreffen die Nützlichkeit des Multilateralismus betont.Das Außenministertreffen der Mitglieder des Asien-Europa-Treffens (ASEM) fand am Sonntag und Montag (Ortszeit) in Madrid statt.Laut dem Außenministerium sagte Kang bei einer Plenarsitzung, dass nur mit einem offenen Multilateralismus globalen Herausforderungen einschließlich des Klimawandels wirksam begegnet werden könnte. Dabei erläuterte sie die Bemühungen und Maßnahmen der südkoreanischen Regierung für ein Vorgehen gegen den Klimawandel.Die Diplomatin präsentierte bei einem Arbeitsessen die Politik und Bemühungen der südkoreanischen Regierung für eine vollständige Denuklearisierung und dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Sie bat um Unterstützung auf der ASEM-Ebene hierfür.Am Rande des Treffens kam Kang am Montag mit ihren Amtskollegen aus Rumänien, Kasachstan und Bulgarien zu bilateralen Gesprächen zusammen.