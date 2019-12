Offenbar keine Reaktion aus Nordkorea auf Gesprächsangebot des US-Sondergesandten

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat offenbar nicht auf das Gesprächsangebot des US-Sondergesandten Stephen Biegun reagiert.Der US-Diplomat hatte während seines Besuchs in Seoul Gespräche angeboten, reiste jedoch am Dienstagnachmittag nach seinem dreitägigen Aufenthalt wie geplant ab.Am Flughafen Gimpo wollte er vor dem Abflug nach Japan auf Fragen von Reportern nicht antworten. Diese wollten wissen, ob er eine Mitteilung aus Nordkorea erhalten oder selbst eine Botschaft an das Regime übermittelt habe.Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem südkoreanischen Gegenüber Lee Do-hoon am Montag hatte er Gespräche angeboten, indem er wörtlich sagte, "wir sind hier und sie wissen, wie sie uns erreichen können".Biegun hatte in Seoul auch mit Präsident Moon Jae-in, dem ersten Vizeaußenminister Cho Sei-young und Vereinigungsminister Kim Yeon-chul gesprochen.