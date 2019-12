Peking bestätigt Einreichen von Resolutionsentwurf für Lockerung von Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Das chinesische Außenministerium hat bestätigt, dass China und Russland dem UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf für die Aufhebung einiger Sanktionen gegen Nordkorea eingereicht hatten.China und Russland hätten einen Resolutionsentwurf eingereicht, in dem eine Lockerung der Nordkorea-Sanktionen und eine Wiederaufnahme der Sechs-Parteien-Gespräche verlangt würden, sagte Sprecher Geng Shuang am Dienstag vor der Presse.Die Situation auf der koreanischen Halbinsel befinde sich derzeit in einer wichtigen und sensiblen Phase. Die Dringlichkeit einer politischen Lösung sei größer geworden, sagte Geng.Er betonte, dass die internationale Gemeinschaft zu einer gemeinsamen Erkenntnis für eine politische Lösung der Frage der koreanischen Halbinsel gelangen sollte, um zu verhindern, dass die Halbinsel erneut von Spannungen und Konfrontation betroffen sei.China hoffe, dass der UN-Sicherheitsrat für eine politische Lösung der Frage der koreanischen Halbinsel geschlossen agiere und Nordkorea und die USA dazu ermutige, ihre Sorgen gegenseitig zu respektieren, hieß es weiter.