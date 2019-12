Registrierung vorläufiger Kandidaten für Parlamentswahl begonnen

Photo : YONHAP News

Die Registrierung vorläufiger Kandidaten für die Parlamentswahl im kommenden April hat am Dienstag begonnen.Am ersten Tag hätten sich 473 vorläufige Kandidaten in 253 Wahlkreisen registrieren lassen, teilte die Nationale Wahlkommission mit. Die Wettbewerbsquote betrage 1,9:1.Das sind 40 Personen weniger verglichen mit der letzten Parlamentswahl. Am ersten Tag der vorläufigen Kandidatenanmeldung vor vier Jahren waren es 513 Bewerber.Nach Parteien betrachtet, machte die regierende Minjoo-Partei Koreas mit 209 Bewerbern den größten Anteil aus. Dahinter folgte die Freiheitspartei Koreas mit 187 Personen.Nach Regionen gesehen herrscht in der Stadt Sejong mit neun Kandidaten im einzigen Wahlkreis die größte Konkurrenz.