US-Sondergesandter für Nordkorea besucht China

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, wird noch diese Woche nach China reisen.Der designierte Vizeaußenminister werde im Anschluss an seine Besuche in Südkorea und Japan am Donnerstag und Freitag China besuchen, gab das US-Außenministerium am Dienstag (Ortszeit) bekannt.Biegun werde mit chinesischen Beamten zusammenkommen, um die Notwendigkeit zu erörtern, dass die internationale Geschlossenheit gegenüber Nordkorea aufrechterhalten werden müsse, hieß es.Nach dem ursprünglich bekannt gemachten Reiseplan wollte Biegun lediglich Südkorea und Japan besuchen.Sein China-Besuch wurde anscheinend beschlossen, um zu verhindern, dass China und Russland aus der Zusammenarbeit in der Nordkorea-Frage ausscheren könnten. Beide Länder hatten am Montag (Ortszeit) dem UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf eingereicht, in dem eine Lockerung der Nordkorea-Sanktionen verlangt wird.