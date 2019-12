US-Senat verabschiedet Budget für Verteidigung mit Verbot von Truppenreduzierung in Korea

Photo : YONHAP News

Der US-Senat hat am Dienstag ein Budget für die Verteidigung verabschiedet, das ein Verbot der Truppenreduzierung in Korea vorsieht.Der National Defense Authorization Act (NDAA) für das Steuerjahr 2020 wurde mit 86 zu 8 Stimmen verabschiedet. Das Repräsentantenhaus hatte den Entwurf letzte Woche mit 377 zu 48 Stimmen durchgewunken.In dem Gesetz wird eine Reduzierung der Truppenzahl in Korea unter das gegenwärtige Niveau von 28.500 Soldaten untersagt.Auch enthält es die Vorgabe, dass jegliche Reduzierung eine Bestätigung des Verteidigungsministers erfordere, dass der Schritt nicht den nationalen Sicherheitsinteressen zuwiderlaufe und die Sicherheit der Verbündeten in der Region nicht ernsthaft gefährde.US-Präsident Donald Trump wird das Gesetz voraussichtlich noch diese Woche unterzeichnen.