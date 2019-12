Südkorea schließt sich voraussichtlich Einsatz in Straße von Hormus an

Photo : YONHAP News

Südkorea wird sich voraussichtlich dem internationalen Einsatz in der Straße von Hormus anschließen.Wie am Mittwoch aus Militärkreisen verlautete, werde der Zerstörer Wang Geon der Anti-Piraten-Einheit Cheonghae noch diesen Monat in Busan in See stechen. Er solle im Februar den Zerstörer Gang Gam-chan ablösen.Es gibt Spekulationen, nach denen die Cheonghae-Einheit mit der Wachablösung vom Golf von Aden in die Straße von Hormus verlegt werden könnte.Vor einer Truppenstationierung werde Seoul im kommenden Monat einen Verbindungsoffizier zum US-Marinekommando in Bahrain entsenden.Die USA hatten ihre Verbündeten gebeten, sich an einer Mission in der Straße von Hormus für den Schutz der Freiheit der Seefahrt zu beteiligen. Hintergrund ist der schwelende Konflikt zwischen Washington und Teheran.Laut Berichten wolle Seoul die Bitte wohlwollend prüfen. Als Gründe gelten die Wichtigkeit des US-Beistands in der Nordkorea-Krise sowie die laufenden Verhandlungen über die Aufteilung der Kosten für die Stationierung von US-Truppen in Korea.