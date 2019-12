„Open Banking“-Dienst startet offiziell

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Mittwoch einen „Open Banking“-Dienst nach einem eineinhalbmonatigen Probebetrieb offiziell gestartet.Der Service ermöglicht Kunden, mit einer Banking-Applikation auf ihre sämtlichen Konten bei einzelnen Banken zuzugreifen, von diesen Geld abzuheben und Überweisungen zu tätigen.Insgesamt 16 Banken und 31 Fintech-Unternehmen bieten die Dienstleistung an. Zehn von den 16 Banken hatten am 30. Oktober den Dienst probeweise eingeführt.Während der Probezeit vom 30. Oktober bis 17. Dezember waren 3,15 Millionen Menschen dem Open Banking-Dienst beigetreten und hatten 7,73 Millionen Konten registriert.