Südkorea feiert Indienststellung von F-35A unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Luftwaffe hat die Indienststellung von Tarnkappen-Kampfjets vom Typ F-35A gefeiert.Die Zeremonie hierfür habe am Dienstag auf dem Luftwaffenstützpunkt in Cheongju stattgefunden, teilten die Luftstreitkräfte mit.Südkorea hatte von den USA 40 35A-Kampfjets gekauft. Bisher wurden 13 Einheiten ausgeliefert, bis 2021 soll die Lieferung abgeschlossen sein.Die Zeremonie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Luftwaffe begründete die Entscheidung mit Sicherheitsgründen sowie damit, dass der Kampfjet bereits mehrmals der Öffentlichkeit gezeigt worden sei.Beobachter meinen jedoch, dass bei der Entscheidung Nordkorea berücksichtigt worden sei. Nordkorea hatte die Beschaffung von F-35A-Kampfjets als offene Bedrohung und Provokation kritisiert. Südkorea habe Nordkorea nicht extra reizen wollen, weil die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel infolge der festgefahrenen Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA angespannt sei, heißt es.Das südkoreanische Militär teilte zudem mit, das gekaufte unbemannte Aufklärungsflugzeug Global Hawk der Öffentlichkeit nicht präsentieren zu wollen. Die Maschine soll diese Woche in Südkorea eintreffen.