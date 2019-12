Go-Spieler Lee Se-dol gewinnt erste Partie gegen KI-Programm

Photo : YONHAP News

Go-Spieler Lee Se-dol hat sein erneutes Duell gegen die künstliche Intelligenz mit einem Sieg begonnen.Lee siegte heute in Seoul in der ersten Partie des Wettkampfs gegen das Go-Programm Handol nach 92 Steinen.Handol, ein vom IT-Unternehmen NHN entwickeltes Programm, musste wegen eines Schnitzers gegen Mitte des Spiels kapitulieren.Nach seinem Duell gegen AlphaGo vor drei Jahren hatte Lee beschlossen, zum Abschluss seiner Laufbahn als professioneller Go-Spieler erneut gegen die künstliche Intelligenz anzutreten. Der Wettkampf zwischen Lee und Handol wird über drei Partien gehen, die zweite wird am Donnerstag in Seoul stattfinden.