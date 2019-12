Südkorea und USA verfehlen Einigung über Kosten für Stationierung der US-Truppen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben bei ihren letzten Verhandlungen in diesem Jahr über die Aufteilung der Kosten zur Stationierung der US-Truppen in Korea keine Einigung erzielen können.Die zweitägige fünfte Verhandlungsrunde in Seoul ging am Mittwoch zu Ende.Eine diplomatische Quelle sagte, beide Länder hätten zwar das gegenseitige Verständnis vertieft, müssten jedoch voraussichtlich im Januar zur sechsten Runde zusammenkommen.Das zehnte Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten (SMA) läuft am 31. Dezember aus. Ursprünglich wollten beide Länder die Verhandlungen über das elfte Abkommen dieses Jahr abschließen. Es hatte sich jedoch früh abgezeichnet, dass die Einhaltung der Frist schwierig werden würde.Die USA verlangen, Südkoreas Anteil auf fünf Milliarden Dollar, damit mehr als das Fünffache des diesjährigen Beitrags, anzuheben. Washington fordert, dass Seoul neben den im SMA genannten Kosten auch weitere Kosten wie die Personalkosten der US-Soldaten und die Kosten für Übungen außerhalb der Region übernimmt.Südkorea fordert die Aufrechterhaltung des bestehenden Rahmens des SMA und eine geringfügige Anhebung.