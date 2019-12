Präsident Moon empfängt schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Lofven zu Gespräch

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Mittwoch den schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Lofven zu einem Gespräch empfangen.Beide sprachen über Seouls Friedensinitiative für die koreanische Halbinsel und die bilaterale Kooperation.Bereits bei ihrem letzten Zusammentreffen vor einem halben Jahr in Schweden hatten sich beide über Maßnahmen für nachhaltigen Frieden in der asiatisch-pazifischen Region ausgetauscht.Moon bedankte sich bei der schwedischen Regierung für deren aktiven Beitrag zum Frieden. Das skandinavische Land war im Oktober Schauplatz von US-amerikanisch-nordkoreanischen Gesprächen.Der schwedische Regierungschef sagte, er sei von Moons Rede vor dem schwedischen Parlament tief beeindruckt gewesen. Er versprach außerdem, die Bemühungen um eine Verhandlungslösung in Korea weiter unterstützen zu wollen.Beide gelangten zu der Einschätzung, dass mit den gegenseitigen Besuchen eine Grundlage für die künftige Zusammenarbeit gelegt worden sei. Beide Länder feiern das 60. Jahr der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zueinander. Künftig wollen sie ihre Kooperation auf den Gebieten Handel, Investitionen, Wissenschaft und Technologie ausbauen.