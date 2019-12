UN-Generalversammlung verabschiedet Resolution zu Menschenrechtslage in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die UN-Generalversammlung hat erneut eine Resolution verabschiedet, um die Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea zu verurteilen und die Verbesserung der Lage zu fordern.Die Resolution wurde am Mittwoch (Ortszeit) im Konsens ohne Abstimmung angenommen. Zuvor hatte der Dritte Ausschuss der Generalversammlung die Resolution verabschiedet.Damit beschloss die UN-Generalversammlung das 15. Jahr Folge eine Menschenrechtsresolution zu Nordkorea.In der Resolution steht, dass in Nordkorea langjährig und laufend systematische, weit verbreitete und schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen verübt würden. Nordkorea wird aufgefordert, solche Verstöße umgehend zu unterlassen. Auch wird die Wichtigkeit innerkoreanischer Gespräche für die Verbesserung der Menschenrechtssituation in Nordkorea zur Sprache gebracht.Der nordkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kim Song, protestierte gegen die Resolution. Die Resolution habe mit der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte rein gar nichts zu tun. Nordkorea verurteile die Annahme der Resolution scharf, die nur eine typische Erklärung der anti-nordkoreanischen feindseligen Gruppen sei.China, Russland und Venezuela stellten sich auf die Seite Nordkoreas und sagten, dass sie eine gegen ein bestimmtes Land gerichtete Menschenrechtsresolution ablehnten.