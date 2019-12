Politik Südkorea will nächstes Jahr unverändert 56.000 unerfahrene ausländische Arbeitskräfte zulassen

Südkorea will auch nächstes Jahr 56.000 ausländische Arbeitnehmer unter seinem Arbeitserlaubnissystem ins Land lassen.



Damit wird die Zahl der Gastarbeiter, die mit Arbeitsvisa E-9 nach Südkorea einreisen werden, das vierte Jahr in Folge auf einem unveränderten Niveau liegen.



Die Regierung teilte mit, dass der zuständige Ausschuss am Mittwoch einen entsprechenden Plan für die Einführung und Verwaltung ausländischer Arbeitskräfte im Jahr 2020 festgelegt habe.



Demnach werden nächstes Jahr 44.000 Gastarbeiter, damit 1.000 mehr als dieses Jahr, neu in Südkorea einreisen. Die restlichen 12.000 werden mit einer erneuerten Genehmigung wieder einreisen, um an ihrem bisherigen Arbeitsplatz weiterzuarbeiten.



Mit einem E-9 Visum für unerfahrene ausländische Arbeitskräfte kann ein Ausländer maximal neun Jahre und acht Monate in Südkorea arbeiten.