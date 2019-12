Photo : YONHAP News

Eine US-Zeitschrift hat „Kill This Love“ der K-Pop-Gruppe Blackpink zum Lied des Jahres gekürt.„Paper“ setzte in einem Beitrag über die 50 besten Songs von 2019 „Kill This Love“ der koreanischen Girlgroup auf Platz eins.Laut dem Magazin sei es das Lied mit dem größten Suchtcharakter unter den dieses Jahr veröffentlichten Titeln.„Kill This Love“ wurde im April veröffentlicht. Das US-Magazin „Billboard“ setzte das Lied in seiner Rangliste der 100 besten Lieder von 2019 auf Platz 66.