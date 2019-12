Fußball: Südkorea gewinnt nach Finalsieg über Japan Ostasienmeisterschaft

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Ostasienmeisterschaft EAFF im Fußball gewonnen.Die Mannschaft setzte sich am Mittwoch im Finale gegen Japan mit 1:0 durch. Das Endspiel wurde im Asiad Hauptstadium in der südkoreanischen Stadt Busan ausgetragen.Hwang In-beom von den Vancouver Whitecaps traf in der 28. Minute und wurde außerdem als bester Spieler des Turniers geehrt.Südkorea ist nach dem Gewinn der fünften EAFF-Meisterschaft Rekordsieger.Die Mannschaft von Trainer Paulo Bento konnte außerdem als erster Gastgeber seit der Einführung des Turniers im Jahr 2003 den Titel holen.Die Frauennationalmannschaft hatte am Dienstag ihr Finale gegen die Japanerinnen mit 0:1 verloren.