Jeju Air will Eastar Jet übernehmen

Photo : YONHAP News

Jeju Air, Südkoreas größte Billigfluggesellschaft, hat beschlossen, die Billigfluglinie Eastar Jet zu übernehmen.Jeju Air teilte am Mittwoch mit, mit Eastar Holdings, dem größten Anteilsinhaber an Eastar Jet, eine Absichtserklärung über einen Anteilskauf unterzeichnet zu haben.Jeju Air will binnen Jahresfrist einen Vertrag für den formellen Kauf der Anteile abschließen.Das Unternehmen will nach eigenen Angaben durch die Übernahme seinen Marktanteil erhöhen und seine Führung im Billigflieger-Markt ausbauen.Wie festgestellt wurde, habe Jeju Air Eastar Jet als Erster den Anteilsverkauf vorgeschlagen. Den Vorschlag habe Eastar akzeptiert, das unter schlechten Geschäftsergebnissen leidet.