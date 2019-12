Vizevereinigungsminister besucht Verbindungsbüro in Kaesong

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Vizevereinigungsminister Suh Ho besucht heute das innerkoreanische Verbindungsbüro in der nordkoreanischen Grenzstadt Kaesong.Suh wird dort über die Arbeit im laufenden Jahr sowie den Geschäftsplan im kommenden Jahr berichtet. Er wird die in Kaesong verweilenden Mitarbeiter ermutigen.Das Verbindungsbüro wurde im September letzten Jahres gemäß der innerkoreanischen Gipfelerklärung im April eröffnet. Der Vizevereinigungsminister fungiert als der südkoreanische Leiter des Büros.Suhs heutiger Besuch in Kaesong wird offenbar der letzte in diesem Jahr sein. Ein Treffen mit seinem nordkoreanischen Gegenüber kommt jedoch auch dieses Mal nicht zustande. Nordkorea teilte laut Informationen bereits mit, dem regelmäßigen Treffen zwischen beiden Bürochefs fernbleiben zu wollen.Nach der Eröffnung des Verbindungsbüros waren die Büroleiter beider Koreas grundsätzlich jeden Freitag zusammengekommen. Seit dem ergebnislos beendeten Nordkorea-USA-Gipfel im Februar fanden solche Treffen jedoch nicht mehr statt.Suh wurde im Juni zum südkoreanischen Büroleiter ernannt, konnte sein nordkoreanisches Pendant bislang aber noch nicht treffen.