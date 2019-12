China begrüßt Besuch von US-Sondergesandtem und Kommunikation über Korea-Frage

Photo : YONHAP News

China begrüßt, dass der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, das Land besuchen und mit der chinesischen Seite über die Frage der koreanischen Halbinsel sprechen wird.Das sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, am Dienstag vor der Presse.Chinesische Beamte würden mit Biegun Gespräche führen. Informationen über die relevante Situation wolle man unmittelbar bekannt machen, hieß es.Biegun wird im Anschluss an seine Besuche in Südkorea und Japan am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch nach China reisen. Das US-Außenministerium hatte mitgeteilt, dass Biegun mit chinesischen Beamten zusammenkommen werde, um die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der internationalen Geschlossenheit gegenüber Nordkorea zu erörtern.China und Russland hatten am Montag dem UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf eingereicht, in dem eine Lockerung der Nordkorea-Sanktionen verlangt wird.