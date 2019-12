Präsidialamt: Moon und Xi führen am Montag Gipfelgespräch

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird am kommenden Montag in Peking mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping zu einem bilateralen Gipfelgespräch zusammenkommen.Das gab der stellvertretende Sprecher des Präsidialamtes, Han Jung-woo, am Donnerstag vor der Presse bekannt.Moon wird China besuchen, um am trilateralen Gipfeltreffen zwischen Südkorea, China und Japan in Chengdu teilzunehmen.Moon wolle mit Xi Maßnahmen zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen und zur Belebung des bilateralen Austauschs erörtern. Auch die Zusammenarbeit sowie die Situation auf der koreanischen Halbinsel sollen tiefgründig erörtert werden, hieß es.Im Anschluss daran werde Moon am Montagnachmittag nach Chengdu weiterreisen und mit dem chinesischen Premierminister Li Keqiang zusammenkommen. Beide würden über Maßnahmen zur Verbesserung der bilateralen Zusammenarbeit sprechen, hieß es weiter.Moon wird am Dienstag mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe zu einem bilateralen Treffen zusammenkommen. Als mögliche Themen gelten eine Lösung für die wegen Japans Exportrestriktionen angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern sowie das Abkommen zum Austausch von Militärinformationen GSOMIA.