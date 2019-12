Regierung prognostiziert 2,4 Prozent Wirtschaftswachstum für 2020

Photo : YONHAP News

Laut Prognose der Seouler Regierung soll Südkoreas Wirtschaft im neuen Jahr um 2,4 Prozent wachsen. Die Prognose übertrifft somit die der privaten Institute sowie der koreanischen Zentralbank von 2,3 Prozent.Die Regierung teilte mit, im neuen Jahr würden sich die externen Faktoren wie die Weltkonjunktur sowie die Konjunktur der Halbleiterbranche verbessern, sodass der prognostizierte Zuwachs erreicht werden könne.Ziel der Regierung sei unter anderem die Schaffung von Investitionen in Höhe von 100 Billionen Won oder 85 Milliarden Dollar. Dazu zählten unter anderem Investitionen von öffentlichen Institutionen in Höhe von 60 Billionen Won sowie groß angelegte Projekte für Investitionen von Unternehmen in Höhe von 2,5 Milliarden Won oder 2,1 Millionen Dollar. Maßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage auf dem Binnenmarkt würden ebenfalls ergriffen, hieß es weiter.