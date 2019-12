Erster Sonnenaufgang 2020 erfolgt um 7.26 Uhr auf Dokdo

Photo : Getty Images Bank

Der erste Sonnenaufgang des neuen Jahres soll um 7.26 Uhr am 1. Januar auf den östlichen Felseninseln Dokdo beobachtet werden können.Das gab das Koreanische Institut für Astronomie und Raumforschung am Donnerstag bekannt.An Land wird am Kap Ganjeol und Hafen Bangeojin in Ulsan an der Ostküste der früheste Sonnenaufgang zu erleben sein. Dort soll die Sonne um 7.31 Uhr aufgehen. Der Sonnenaufgang soll auf der westlichen Insel Baengnyeong um 7.57 Uhr, damit am spätesten in Südkorea, erfolgen.Der letzte Sonnenuntergang dieses Jahres wird auf der südwestlichen Insel Gageo am spätesten stattfinden. Dort soll die Sonne am 31. Dezember um 17.40 Uhr untergehen.