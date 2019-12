Photo : YONHAP News

Go-Spieler Lee Se-dol hat nach seinem Sieg am gestrigen Mittwoch die zweite Partie gegen die künstliche Intelligenz verloren.Lee verlor in Seoul in der zweiten Partie des Wettkampfs gegen das vom IT-Unternehmen NHN entwickelten Go-Programm Handol nach 122 Steinen.Der Wettkampf zwischen Lee und Handol geht über drei Partien, die dritte wird am Freitag in Lees Heimat Shinan in der Provinz Süd-Jeolla stattfinden.