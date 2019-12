BTS viertes Mal in Folge Sänger des Jahres in KBS World Radio-Umfrage

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Popgruppe BTS hat das vierte Mal in Folge in der jährlichen Abstimmung von KBS World Radio zu den Sängern des Jahres gewonnen.35,4 Prozent der Teilnehmer an der Abstimmung entschieden sich für die siebenköpfige Gruppe.Die Gruppe siegte außerdem mit ihrem Hit "Boy With Luv" in den Kategorien "Bester Dance Song" und "Lied des Jahres".7.855 Hörer der elf Sprachdienste von KBS World Radio hatten an der Online-Umfrage teilgenommen. Diese fand vom 20. November bis 4. Dezember statt.