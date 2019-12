Finanzminister hält Investitionsziel für 2020 für erreichbar

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki hat das von der Regierung vorgelegte Investitionsziel und die Wachstumsprognose für das kommende Jahr als realistisch eingestuft.Die entsprechende Äußerung machte Hong am Donnerstagabend in der Nachrichtensendung KBS News 9.Die Regierung hatte am Donnerstag das Ziel ausgegeben, im neuen Jahr Investitionen in Höhe von 100 Billionen Won oder 86 Milliarden Dollar zu tätigen. Sie prognostizierte 2,4 Prozent Wirtschaftswachstum.Angesichts skeptischer Reaktionen auf die Pläne äußerte Hong, dass für Investitionen von öffentlichen Institutionen in Höhe von 60 Billionen Won bereits Finanzierungsmaßnahmen ausgearbeitet worden seien. Von den Investitionen des Zivilsektors werde die Hälfte bereits getätigt, für die übrige Summe fänden bereits Überprüfungen durch die Unternehmen statt.In Bezug auf die Wachstumsprognose hieß es, 2,3 Prozent seien machbar. Die zusätzlichen 0,1 Prozent stünden für die Entschlossenheit der Regierung.Bezüglich des anhaltenden Abschwungs im herstellenden Gewerbe und der trüben Beschäftigungslage betonte Hong, dass sich die Entwicklungen verbesserten. Er sagte, die Regierung wolle sich insbesondere um die Beschäftigung der Menschen in ihren Vierzigern kümmern. Maßnahmen hierfür würden im März vorgelegt.