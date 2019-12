US-Senat bestätigt Ernennung von Biegun als Vizeaußenminister

Photo : YONHAP News

Der US-Senat hat die Ernennung von Stephen Biegun, Sondergesandter für Nordkorea, zum Vizeaußenminister bestätigt.Der Senat sprach sich am Donnerstag (Ortszeit) mit 90 zu 3 Stimmen eindeutig für die Ernennung von Biegun aus.Die Bestätigung erfolgte während seiner Visite in China im Anschluss an die Besuche in Südkorea und Japan. Biegun war am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in China eingetroffen.Wie verlautete, werde Biegun auch als Vizeaußenminister weiter für die Verhandlungen mit Nordkorea zuständig sein. Er teilte laut Informationen während seines Besuchs in Südkorea am Montag die Bereitschaft mit, mit großem Interesse für Fortschritte in der Frage der koreanischen Halbinsel mit Südkorea und Japan zu kooperieren.Bisher konnte kein Durchbruch für weitere Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA herbeigeführt werden. Biegun sagte bei einer Senatsanhörung wegen seiner Ernennung im November, dass er mit der nordkoreanischen Vizeaußenministerin Choe Son-hui verhandeln wolle, und forderte die Wiederaufnahme der Verhandlungen. Derzeit ist Kim Myong-gil, Botschafter im nordkoreanischen Außenministerium, Bieguns Ansprechpartner.