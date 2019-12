US-Sondergesandter Biegun diskutiert mit chinesischem Vizeaußenminister über Nordkorea-Fragen

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, ist am Donnerstag in Peking mit dem chinesischen Vizeaußenminister Luo Zhaohui zusammengekommen.Wie verlautete, habe Biegun angesichts der Besorgnis über Nordkoreas starke Provokationen nach einer Lösung gesucht und China um die Kooperation für die Nordkorea-Sanktionen gebeten.Das chinesische Außenministerium teilte mit, China und die USA hätten die Meinung geteilt, dass in der Frage der koreanischen Halbinsel am Dialog und Entspannungstrend gehalten werden und zugleich Bemühungen um eine politische Lösung unternommen werden müssten.Nach chinesischen Angaben tauschten beide Seiten Meinungen über das Prinzip von schrittweisen und gleichzeitigen Handlungen aus. Daher wird vermutet, dass China erneut die Notwendigkeit einer Lockerung der Sanktionen betonte.Die Aufmerksamkeit richtete sich darauf, ob Biegun während seines China-Besuchs mit der nordkoreanischen Seite Kontakt aufnehmen würde. Das einzige Flugzeug aus Pjöngjang während Bieguns China-Aufenthalt landete am Donnerstag in Peking, an Bord befand sich jedoch kein potenzieller nordkoreanischer Gesprächspartner.Das US-Außenministerium teilte diesbezüglich mit, es gebe keine zusätzlichen Reisen oder Treffen, die angekündigt werden könnten.