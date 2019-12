US-Senatoren fordern von Trump Bemühungen um Zwischeneinigung mit Nordkorea

Photo : KBS News

Eine Gruppe von demokratischen Senatoren hat US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen, mit Nordkorea über den Abbau seiner Nuklearanlagen wie der in Yongbyon in einem schrittweisen Prozess zu verhandeln.Acht Demokraten im Senat schickten ein Schreiben an Trump und äußerten darin Sorge über die von Nordkoreas Provokationen ausgehende große Gefahr. Gleichzeitig stünden die Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA kurz vor dem Scheitern.Sie forderten, einen ernst gemeinten diplomatischen Plan umzusetzen, bevor es zu spät sei. Der Plan sollte einen sequenziellen Prozess beinhalten, um Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramme nachweislich einzufrieren und zurückzubauen. Zugleich verlangten die Demokraten angemessene Sanktionen, eine Druckausübung, eine robuste Abschreckungshaltung sowie die Verstärkung von Allianzen.Eine Vertiefung des innerkoreanischen Dialogs könne die Einschätzung Nordkoreas über die Denuklearisierung beeinflussen, hieß es weiter.