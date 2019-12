Verhandlungen über Verteidigungskosten scheiterten offenbar wegen Kosten für US-Soldaten im Ausland

Photo : YONHAP News

Die neuerlichen Verhandlungen über die Aufteilung der Verteidigungskosten zwischen Südkorea und den USA sind offenbar an der US-Forderung gescheitert, auch einen Teil der Stationierungskosten der US-Soldaten im Ausland zu übernehmen.US-Verhandlungsführer James DeHart sagte auf einer Pressekonferenz nach dem Abschluss der fünften Verhandlungsrunde am Mittwoch in Seoul, die USA übernähmen hohe Kosten, die im direkten Zusammenhang mit der Verteidigung Südkoreas stünden. Südkorea sollte einen Teil dieser Kosten übernehmen.Er betonte, dass Südkorea auch die Kosten für die Stationierung der US-Truppen in Übersee, die zur koreanischen Halbinsel verlegt werden könnten, tragen sollte.Daraufhin betonte der südkoreanische Chefunterhändler Jeong Eun-bo am Donnerstag vor der Presse, Südkorea könne die Forderung nicht akzeptieren, auch die Kosten für US-Soldaten in anderen Ländern zu übernehmen. Dies weiche von dem seit 28 Jahren bestehenden Rahmen des bilateralen Abkommens über die Aufteilung der Verteidigungskosten (SMA) ab.Er verlangte, verschiedene andere Beiträge zum bilateralen Bündnis, darunter die Käufe von US-Waffen und die Reinigungsarbeiten wegen der Umweltverschmutzung an US-Militärbasen, angemessen zu berücksichtigen.