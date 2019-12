Südkorea rückt auf Platz 40 in FIFA-Rangliste vor

Photo : YONHAP News

Südkorea beendet das Jahr 2019 auf Platz 40 in der Rangliste des Weltfußballverbandes FIFA.In der am Donnerstag veröffentlichten Rangliste verbesserte sich Südkorea um einen Rang verglichen mit November.Südkorea hatte in der im Februar veröffentlichten ersten Rangliste dieses Jahres an 38. Stelle gelegen. Im April, Juni, Juli und September hatte das Land auf Platz 37 rangiert, bevor es im Oktober auf Platz 39 und im November auf Platz 41 abrutschte.Südkorea belegte im Dezember die drittbeste Platzierung in Asien hinter Japan auf Platz 28 und dem Iran auf Platz 33. Nordkorea liegt an 116. Stelle.Spitzenreiter ist Belgien, gefolgt von Frankreich und Brasilien.