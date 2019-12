US-Sondergesandter hatte in China keinen Kontakt mit Nordkoreanern

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, wird am Freitagnachmittag nach seinem zweitägigen Besuch in China die Heimreise antreten.Wie KBS-Journalisten feststellten, habe Biegun einen Flug um 18.25 Uhr nach Washington gebucht.Zuletzt war spekuliert worden, dass sich Biegun in Peking mit Nordkoreanern treffen könnte. Jedoch reiste am Donnerstag kein Beamter des nordkoreanischen Außenministeriums nach Peking. Auch steht Bieguns Name nicht auf der Passagierliste des einzigen Flugs von Peking nach Pjöngjang am heutigen Freitag.Biegun hatte am Montag bei seinem Besuch in Seoul Nordkorea ein Treffen vorgeschlagen. Ein solches kam aber schließlich nicht zustande.China gab am Vorabend bezüglich des Treffens zwischen Biegun und seinem Vizeaußenminister Luo Zhaohui bekannt, dass beide Seiten Meinungen über das Prinzip von schrittweisen und gleichzeitigen Handlungen ausgetauscht hätten. Dies lässt vermuten, dass China erneut eine Lockerung der Nordkorea-Sanktionen gefordert haben könnte.