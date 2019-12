Hyundai Venue zum Auto des Jahres in Indien gekürt

Photo : YONHAP News

Hyundai Venue, ein Kompakt-SUV von Hyundai Motor, ist zum Auto des Jahres in Indien gekürt worden.Hyundai Motor India Ltd teilte am Freitag mit, dass Venue den prestigeträchtigen Preis ICOTY (Indian Car of the Year) gewonnen habe. Das Modell habe von der Jury 111 Punkte erhalten.Ein Prüfungsausschuss aus 16 Fachjournalisten wählt das Auto des Jahres aus. Sie benoten die Modelle in der engeren Wahl in Kategorien wie Fahrkomfort, Sicherheit und Preis-Leistungs-Verhältnis.Hyundai Venue wurde im Mai zuerst auf dem indischen Markt ausgeliefert. Bisher wurden 95.000 Bestellungen registriert.Kia Seltos, ein SUV-Modell von Kia Motors, rangierte mit 102 Punkten auf Platz zwei.