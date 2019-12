Nordkoreas Machthaber berief Treffen mit Spitzenmilitärs ein

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat offenbar ein Treffen mit Spitzenmilitärs einberufen.Wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag meldete, habe Kim ein erweitertes Treffen der zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei geleitet.Dabei seien wichtige Angelegenheiten für eine entscheidende Verbesserung der Verteidigung insgesamt und Kernanliegen für die nachhaltige und beschleunigte Entwicklung der militärischen Kapazitäten für die Selbstverteidigung diskutiert worden.Kim habe eine Analyse und einen Lagebericht zur internen und externen Situation abgegeben. Bei der Versammlung würde über wichtige organisatorische und politische Maßnahmen entschieden, mit denen sich die nationalen Streitkräfte insgesamt verstärken ließen, habe Kim gesagt.Details, welche Maßnahmen für die Verbesserung der Verteidigung ergriffen werden sollen, wurden in dem Agenturbericht jedoch nicht genannt. Auch enthält er keine Angaben dazu, wann das Treffen stattfand.Zurzeit spitzen sich die Spannungen im Atomstreit zu, da Nordkorea das Jahresende als Frist genannt hatte. Bis dahin hätten die USA Zeit, ihre feindselige Politik aufzugeben und sich in Atomgesprächen flexibler zu zeigen.