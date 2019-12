Weißes Haus: Trump und Abe sprachen am Telefon über Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump und der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe haben am Telefon über Nordkorea gesprochen.Beide hätten sich am Sonntag über Nordkorea-Fragen abgestimmt, teilte das Weiße Haus mit.Auch die Themen Iran und Außenhandel seien erörtert worden.Beide Regierungschefs hätten sich darauf verständigt, ihre enge Beratung und Koordinierung fortzusetzen. Dies gelte insbesondere angesichts der jüngsten bedrohlichen Stellungnahmen Nordkoreas.Es ist selten, dass die Trump-Regierung Bemerkungen Nordkorea als bedrohlich bezeichnet.Trump hatte tags zuvor mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping telefoniert. Auch in diesem Gespräch wurden Nordkorea und der Außenhandel thematisiert.