Medien: Südkorea, USA und Japan überprüfen trilaterales Außenministertreffen im Januar

Photo : YONHAP News

Laut einem Medienbericht überprüfen Südkorea, die USA und Japan, angesichts möglicher neuer Provokationen Nordkoreas ein trilaterales Außenministertreffen abzuhalten.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Sonntag aus Washington.Mehreren diplomatischen Quellen zufolge werde überprüft, dass US-Außenminister Mike Pompeo Mitte Januar in San Francisco mit seinen Amtskollegen Kang Kyung-hwa aus Südkorea und Toshimitsu Motegi aus Japan zusammenkommen werde.Das letzte trilaterale Außenministertreffen fand am 2. August in Bangkok statt, als sich der Konflikt zwischen Südkorea und Japan wegen Tokios Exportrestriktionen gegenüber Südkorea zuspitzte.In dem Kyodo-Bericht wird die Erwartung geäußert, dass am Rande des Dreier-Treffens bilaterale Gespräche zwischen Kang und Motegi zustande kommen könnten.