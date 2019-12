Südkorea, China und Japan wollen für umfassendes FHA Verhandlungen vorantreiben

Photo : YONHAP News

Südkorea, China und Japan wollen trilaterale Freihandelsgepräche vorantreiben, um ein umfassendes Freihandelsabkommen auf hohem Niveau abeschließen zu können.Darauf einigten sich der südkoreanische Minister für Handel, Industrie und Energie Sung Yoon-mo, der chinesische Handelsminister Zhong Shan und der japanische Wirtschafts- und Handelsminister Hiroshi Kajiyama beim trilateralen Wirtschafts- und Handelsministertreffen am Sonntag in Peking. Es war das erste Handelsministertreffen der drei Länder seit drei Jahren. Das letzte Treffen hatte im Oktober 2016 in Tokio stattgefunden.Die drei Minister verabschiedeten eine gemeinsame Erklärung, in der Maßnahmen zur Verstärkung der Kooperation in Handel und Industrie zwischen den drei Ländern genannt werden.Sie waren sich einig über die Bedeutung der Energiewende und erklärten, in deren Prozess zu kooperieren.Es wurde vereinbart, Technologien der vierten industriellen Revolution für die Problemlösung zu nutzen und gemeinsam neue Industrien zu fördern, um auf die Alterung der Gesellschaft zu reagieren.Die drei Seiten verständigten sich auf Bemühungen, damit die umfassende regionale wirtschaftliche Partnerschaft (RCEP), ein multilaterales Freihandelsabkommen, nächstes Jahr unterzeichnet werden kann.