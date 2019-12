Konzerte von BTS in Seoul erzielen großen wirtschaftlichen Effekt

Photo : KBS News

Laut einem Bericht haben die Konzerte der K-Pop-Gruppe BTS im Oktober in Seoul einen großen wirtschaftlichen Effekt erzielt, der mit dem der Olympischen Spiele 2018 in PyeongChang vergleichbar ist.Das ergab ein Bericht eines Teams um Professor Pyon Joo-hyun von der Korea Universität.Die direkten und indirekten wirtschaftlichen Effekte der Konzerte von BTS am 26., 27., und 29. Oktober in Seoul würden auf 922,9 Milliarden Won (795 Millionen Dollar) geschätzt.Die drei Auftritte zum Abschluss der Welttournee „Love Yourself: Speak Yourself“ hätten 23.000 Ausländer besucht. Einschließlich Begleitern seien insgesamt 100.000 Ausländer aus diesem Anlass nach Südkorea gereist.Zudem hätten 87.000 Ausländer infolge der PR-Effekte der BTS-Konzerte Südkorea besucht. Insgesamt 180.000 Ausländer hätten wegen der BTS-Auftritte in Seoul Südkorea besucht, heißt es.Für die Olympischen Spiele in PyeongChang waren etwa 280.000 Ausländer nach Südkorea gekommen.