Go-Spieler Lee Se-dol verliert zum Karriereende Duell gegen KI-Programm

Photo : YONHAP News

Lee Se-dol hat sein letztes Duell als professioneller Go-Spieler verloren.Lee verlor am Samstag in seiner Heimat Sinan die dritte Partie des Wettkampfs gegen Handol, ein Programm der künstlichen Intelligenz. Er musste nach 181 Steinen aufgeben.Mit einem Sieg und zwei Niederlagen verlor Lee sein letztes offizielles Duell.Lee hatte auch in seinem ersten Duell gegen ein KI-Programm, damals gegen das Go-Programm AlphaGo, im Jahr 2016 eine Partie gewonnen.Er wurde 1995 im Alter von zwölf Jahren Profi-Spieler und erreichte 2003 den 9. Dan, den höchstmöglichen Rang. Er gewann 50 Titel im In- und Ausland.