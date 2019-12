Wirtschaft Südkorea verliert Investor-Staat-Streitverfahren endgültig

Südkorea hat in einem Investor-Staat-Streitverfahren endgültig verloren.



Südkorea verlor letztes Jahr in dem Verfahren gegen die iranische Dayyani-Familie. Es war seine erste Niederlage in einem Investor-Staat-Streit (ISD).



Die Gläubigergruppe von Daewoo Electronics, darunter die Koreanische Vermögensverwaltung (KAMCO), hatte 2010 die Firma an ein Unternehmen im Besitz der iranischen Familie verkaufen wollen. Das Unternehmen hatte eine Anzahlung in Höhe von 57,8 Milliarden Won (knapp 50 Millionen Dollar) getätigt. Die Gläubiger hatten jedoch den Vertrag wegen einer unzureichenden Investitionszusage gekündigt und die Anzahlung beschlagnahmt.



Die Dayyani-Familie reichte 2015 auf der Grundlage des koreanisch-iranischen Investitionsschutzabkommens bei der UN-Kommission für internationales Handelsrecht eine Klage gegen die südkoreanische Regierung ein. Letztes Jahr wurde geurteilt, dass Seoul insgesamt 73 Milliarden Won (63 Millionen Dollar) an die Klägerin zahlen soll.



Die Regierung beantragte daraufhin einen Widerruf des Urteils beim High Court of Justice in Großbritannien. Zur Begründung hieß es, dass KAMCO keine staatliche Institution sei und die Anzahlung keine Investition dargestellt habe. Der Antrag wurde jedoch nun nicht akzeptiert.