Moon besucht China für Gipfelgespräche mit Xi und Abe

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in reist heute zu einem zweitägigen Besuch nach China, um den chinesischen Präsidenten Xi Jinping und den japanischen Premierminister Shinzo Abe zu treffen.Moon wird am Montag in Peking mit Xi zusammenkommen. Es wird ihr erstes Treffen seit sechs Monaten sein.Moon wird voraussichtlich China um eine Rolle bitten, damit Nordkorea auf Provokationen verzichten und den aktuellen Gesprächsrahmen nicht aufgeben wird.Ein hoher Beamter des Präsidialamtes sagte, eine Vorhersage sei angesichts vieler Einflussfaktoren kaum möglich. Die Nachbarländer stimmten schließlich zu, dass eine Lösung auf dem Verhandlungsweg gefunden werden sollte.Südkorea will mit der Hilfe Chinas, das großen Einfluss auf Nordkorea hat, eine Verschlechterung der Situation auf der koreanischen Halbinsel verhindern.Moon wird sich am Dienstag in Chengdu mit Abe treffen. Beim ersten bilateralen Treffen seit 15 Monaten wird voraussichtlich über die Normalisierung der angespannten bilateralen Beziehungen gesprochen.Südkorea vertritt die Position, dass jeweils beide Länder Zugeständnisse machen, Japan mit der Zurücknahme der Exportrestriktionen und Südkorea mit der Verlängerung des Abkommens zum Austausch von Militärinformationen. Seoul will zudem getrennte Diskussionen über die Frage der Zwangsrekrutierung zur japanischen Kolonialzeit führen. Es ist jedoch ungewiss, ob Japan diese Forderung akzeptieren wird.