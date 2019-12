Internationales Bewegungen an militärischer Anlage in Nordkorea beobachtet

In Nordkorea sind im Vorfeld des Weihnachtsfestes militärische Bewegungen beobachtet worden.



Nordkorea hatte den USA mit einem Weihnachtsgeschenk gedroht und damit angedeutet, eine neue Provokation verüben zu können.



Satellitenbilder zeigen nun, dass eine mit dem Raketenbau zusammenhängende Fabrik in Pyongsong in der Provinz Süd-Pyongang ausgebaut wurde. Dort wurde eine Struktur für die Aufstellung einer Startrampe errichtet. Die Struktur hatte es im August letzten Jahres noch nicht gegeben.



Die Fabrik hatte Machthaber Kim Jong-un im November 2017 besucht, um sich ein mobiles Startfahrzeug für die Interkontinentalrakete (ICBM) Hwasong-15 anzusehen.



Jeffrey Lewis, Direktor des East Asia Nonproliferation Project am Middlebury Institute, sagte, der Fabrikausbau deute an, dass Nordkorea an einer Grundlage für die Erweiterung seines ICBM-Programms arbeite.



Zuvor hatte ein US-Kommandeur gesagt, dass Nordkoreas Weihnachtsgeschenk vermutlich der Start einer Langstreckenrakete sein werde.